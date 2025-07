Neymar à l’OM : Le transfert XXL que personne n’a vu venir ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 6 saisons au PSG, Neymar a quitté en 2023 le championnat de France. Parti en Arabie Saoudite, le Brésilien est depuis retourné dans son club formateur, Santos. Mais voilà que la flamme pourrait se raviver avec la Ligue 1. En effet, au cours des dernières heures, une incroyable rumeur a fait énormément de bruit puisque Neymar a été annoncé dans le viseur de l’OM. Faut-il alors aller jusqu’au bout avec cette signature ?

Du côté de l’OM, les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao sont imminentes. C’est donc tout le secteur offensif que Roberto De Zerbi qui va connaitre un coup de neuf. De nouvelles armes pour affronter au mieux la campagne de Ligue des Champions qui arrive. Et ce n’est peut-être pas terminé. En effet, l’OM pourrait encore frapper très fort en attaque sur ce mercato estival. Comment ? En recrutant un certain Neymar, aujourd’hui à Santos, si l’on en croit la bombe lâchée au cours des dernières heures par TyC Sports, média argentin.