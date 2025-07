PSG : La presse italienne anonce un transfert surprise !

Le PSG n'a qu'un seul avant-centre de métier dans son effectif : Gonçalo Ramos. Pourtant, le club de la capitale étudierait la possibilité de vendre son numéro 9, qui est en fin de contrat le 30 juin 2028. En effet, le PSG envisagerait de se séparer de son buteur portugais en cas d'offre intéressante.

Lors de l'été 2023, le PSG a bouclé la signature de Gonçalo Ramos . En effet, le club de la capitale a arraché le buteur portugais à Benfica , et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le PSG ayant levé la clause à 65M€ de Gonçalo Ramos .

En concurrence avec Randal Kolo Muani lors de sa première saison au PSG , Gonçalo Ramos était parti pour être le numéro 9 titulaire de Luis Enrique lors de la saison 2024-2025. Toutefois, le buteur de 24 ans s'est blessé dès la première journée de Ligue 1. Et lors de son retour de blessure, Gonçalo Ramos a dû se contenter d'un rôle de remplaçant. Ousmane Dembélé s'étant imposé dans le XI de Luis Enrique au poste d'attaquant axial.

Le PSG va étudier les offres intéressantes

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos pourrait ne plus faire long feu au PSG, et ce, même s'il est le seul et unique numéro 9 de métier au sein de l'effectif de Luis Enrique. Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani s'entraine actuellement avec le groupe Espoirs parisien. A en croire le média transalpin, la direction du PSG penserait à vendre Gonçalo Ramos lors de ce mercato estival. S'ils réfléchissent également à la possibilité de conserver le joueur de 24 ans, les Parisiens seront ouvert à la discussion en cas d'offre intéressante. Reste à savoir si un club passera à l'offensive pour Gonçalo Ramos d'ici la fin du marché des transferts, programmé le 1er septembre à 20 heures.