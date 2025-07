De Zerbi : La signature de rêve à l’OM !

Il y a un an, l’OM surprenait tout le monde en annonçant l’identité de son nouvel entraîneur. Ainsi, après Jean-Louis Gasset, c’est Roberto De Zerbi qui a pris place sur le banc olympien. Parti de Brighton, l’Italien a rejoint Marseille alors qu’on l’annonçait pourtant vers un cador européen. De Zerbi en a décidé autrement et il avait ses raisons de choisir le projet exposé par l’OM.

A l’occasion du livre de Salim Lamrani , Le football selon Roberto De Zerbi, Roberto De Zerbi est revenu sur son choix de signer comme entraîneur de l’ OM . Celui qui est désormais sur le banc olympien a alors confié : « J'ai discuté avec Pablo Longoria et Medhi Benatia et j'ai été convaincu par la solidité du projet. J'ai été conquis par leur sérieux et leur honnêteté. Ensuite, l'OM est unique. Je vis de passion et d'émotions. Certes, c'est mon travail et je gagne bien ma vie, mais je privilégie avant tout les émotions. Je donne tout au football. J'ai d'abord été supporter, on le reste toute sa vie. Ce public, ce stade, cette équipe ont toujours eu quelque chose de spécial. Voilà pourquoi j'ai signé à l'Olympique de Marseille ».

« C'est un projet qui me permet de rêver »

« J'aime travailler dans des endroits qui me stimulent, qui me motivent, qui me donnent envie de me lever le matin et qui donnent la chair de poule. J'aime la pression. Ce projet est conçu à long terme, avec pour ambition de ramener l'OM à la place qu'elle mérite : lutter pour le titre et retrouver les sommets. C'est un projet qui me permet de rêver et d'imaginer accomplir quelque chose de grand », a poursuivi Roberto De Zerbi, qui a donc voulu rêver en signant à l’OM.