OM - Greenwood : Un transfert à 50M€ est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ayant trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour Igor Paixão, dans le cadre d’une opération estimée à 35M€ bonus compris, l’OM va boucler le transfert le plus cher de son histoire, du moins en base fixe. Ce statut pourrait revenir à Mason Greenwood, acheté contre 30M€ avec bonus en provenance de Manchester United, mais dont le coût total pourrait s’élever à 50M€.

Attendu depuis plusieurs semaines, l’OM a enfin réussi à boucler le dossier Igor Paixão. Malgré la concurrence de Leeds, c’est bien à Marseille que l’ailier âgé de 25 ans va débarquer. Un accord a été trouvé avec le Feyenoord Rotterdam autour d’une indemnité estimée à 30M€, auxquels pourront s’ajouter 5M€ de bonus. Le Brésilien deviendra alors le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM.

Greenwood, plus gros transfert de l’histoire de l’OM ? Comme indiqué par L’Équipe, le transfert d’Igor Paixão devance celui de Vitinha, recruté contre 32M€ (25M€ + 7M€ de bonus) depuis Braga en janvier 2023. On retrouve ensuite celui de Dimitri Payet en janvier 2017 au moment de son retour après un an et demi passé à West Ham (29M€ + 1M€ de bonus) et d’Elye Wahi l’été dernier (25M€ + 5M€ de bonus). Mais à terme, c’est Mason Greenwood qui pourrait occuper la première place de ce classement.