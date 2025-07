Arabie Saoudite : Le deal avec le PSG qui fait trembler à l'étranger !

Axel Cornic

Le mercato bat son plein et le Paris Saint-Germain fait face à un énorme dossier. Leader du vestiaire et cadre de l’équipe, Gianluigi Donnarumma serait poussé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat. Les pistes ne manquent pas pour un gardien de son niveau, mais pour le moment aucune ne semble s’être concrétisée.

C’est une décision qui a fait l’effet d’une bombe. Aux prises avec une prolongation qui dire depuis des mois, le PSG souhaiterait vendre Gianluigi Donnarumma en ce mercato. Et son remplaçant est déjà trouvé, puisque plusieurs sources ont annoncé un accord avec Lucas Chevalier, gardien de but du LOSC.

« Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde, il peut jouer partout » Il n’a donc pas fallu attendre longtemps pour voir les pistes fuser autour de Donnarumma, qui ferait saliver n’importe quel club au monde. « Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde, il peut jouer partout. En Angleterre, il est encore plus fort, comme on le voit à chaque fois qu’il y joue, en club ou en sélection » a expliqué Michele Tossani, journaliste à Tuttosport, pour Foot Mercato.