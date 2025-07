OM - Arabie Saoudite : La signature à 10M€ annoncée !

Après l’avoir eu pendant six mois, Roberto De Zerbi aimerait bien récupérer Ismaël Bennacer, reparti à l’AC Milan. Mais le retour de l’international algérien à l’Olympique de Marseille s’est grandement compliqué ces dernières semaines, avec une première offre qui a été refusée selon nos informations.

Il semblait avoir le profil parfait pour venir renforcer le milieu de l’OM. Mais Ismaël Bennacer n’a pas vraiment eu l’impact attendu et après seulement six mois, il a quitté le club pour retrouver l’AC Milan. A Marseille, on a en effet décidé de ne pas lever l’option d’achat à 12M€ présente dans son prêt.