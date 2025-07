OM : Le détail décisif à régler pour le prochain transfert !

Après Adrien Rabiot l’été dernier, l’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services d’un autre ancien du Paris Saint-Germain, avec Timothy Weah. Ce dernier semble d’ailleurs séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais depuis quelques jours les négociations avec la Juventus n’avanceraient plus.

Car les nouvelles ne sont pas très bonnes depuis quelques jours, surtout avec le Juventus qui aurait décidé d’augmenter le prix de Weah , passant de 15 à 20 ou 22M€. Et l’indemnité réclamé par les Turinois ne serait pas le seul obstacle, puisque plusieurs médias en Italie ont également accusé l’agent du joueur, vraisemblablement trop gourmand. « La question des commissions freine quelque peu le transfert de l'Américain chez De Zerbi, malgré les pressions de Weah lui-même pour Marseille » a confirmé récemment Matteo Moretto .

« Entre la Juventus, Marseille et les agents, la question des commissions est très importante »

« L'un des points à régler est le surcoût de l'opération : entre la Juventus, Marseille et les agents, la question des commissions est très importante » a précisé le spécialiste mercato, sur la chaîne YouTube officielle de son confrère Fabrizio Romano, avant d’ajouter : « Les déclarations de l'agent du joueur, publiées dans un communiqué officiel, ne facilitent pas les négociations, qui nécessiteraient certainement une atmosphère plus détendue pour poser les bases d'une issue positive ». Leonardo Balerdi, annoncé comme l’une des priorités d’Igor Tudor et approché par la Juventus au cours de ce mercato, pourrait être une solution pour débloquer le dossier Timothy Weah. Mais jusqu’à maintenant, l’OM a toujours fermé la porte à son départ.