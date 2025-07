Donnarumma - PSG : Son club est annoncé pour la saison prochaine ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que son avenir au PSG paraît de plus en plus incertain, Gianluigi Donnarumma réfléchit à son avenir Certaines pistes sont évoquées – notamment Galatasaray ou l’Arabie saoudite. Mais pour une journaliste italienne, ces destinations ne seraient pas à la hauteur du statut international du portier italien, vainqueur de la dernière Ligue des champions.

La destination parfaite annoncée

Pour elle, l’Angleterre serait un choix bien plus cohérent pour Donnarumma. « Si jamais il doit faire un choix, il doit améliorer sa situation. Donc aller en Angleterre, pourquoi pas, et ça peut être une expérience importante vu le style de jeu là-bas. Ce serait un nouveau défi. Je ne pense pas qu’il reviendra en Italie (..) Mais ça serait bien, en partant de l’idée qu’il a franchi un cap à Paris, d’aller en Angleterre. Ce serait le meilleur choix. Il faut voir ce qui est disponible et à combien, car à mon avis tout ça se joue aussi sur le délicat équilibre entre sportif et financier » a déclaré Clemente.