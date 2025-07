Donnarumma - Chevalier : Le PSG va prendre un énorme risque !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que les négociations pour prolonger Gianluigi Donnarumma ont échoué, le PSG s’apprête à finaliser l’arrivée de Lucas Chevalier contre un montant de 50M€. Une grosse prise pour le club de la capitale, même si selon Jérôme Alonzo, cette décision représente également une certaine prise de risque de la part des dirigeants parisiens.

En débarquant au PSG , Lucas Chevalier devrait sceller directement l’avenir de Gianluigi Donnarumma . L’Italien, qui a refusé une première offre de prolongation, cherche désormais un nouveau projet. Si le Français correspond davantage aux exigences de Luis Enrique sur ce poste de gardien de but, et que Lucas Chevalier représente la possibilité de ramener un nouvel international Français dans l’effectif, le PSG prend néanmoins un risque en se séparant de Donnarumma .

« Lucas est-il plus fort que Gigio ? Je ne suis pas sûr »

C’est en tout cas ce qu’estime Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG entre 2001 et 2008. « Si on met de côté toutes les questions contractuelles, il y a une question simple : aujourd'hui, Lucas est-il plus fort que Gigio ? Je ne suis pas sûr. Tu risques de laisser partir un top 5 mondial, vainqueur de l'Euro (2021) et sans qui tu n'aurais pas gagné la C1, pour miser sur le futur meilleur gardien français. Sur les qualités intrinsèques de Lucas, c'est un grand oui. Mais on a le droit d'être déçu de laisser partir Gigio au moment de son "prime", et il faudra voir comment Lucas endosse le costume », a confié ce dernier auprès de l’Equipe.