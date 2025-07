Transfert à 20M€ : La mèche est vendue à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il va bientôt devoir composer avec la concurrence d’Igor Paixão, qui va arriver en provenance du Feyenoord Rotterdam, Jonathan Rowe s’est illustré en marquant un magnifique but mardi, lors du match nul entre l’OM et Valence (1-1). Un joueur qui serait suivi par plusieurs clubs, mais sur lequel compte Roberto De Zerbi et son staff.

Jonathan Rowe avait peut-être un message à faire passer mardi soir. L’OM a été tenu en échec par Valence (1-1), pour son quatrième match de préparation. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise, c’est l’international Espoirs anglais qui a permis à son équipe d’égaliser, d’une magnifique frappe enroulée venue se loger dans la lucarne adverse.

Rowe a des prétendants en Italie et en Angleterre Igor Paixão, pour qui l’OM a trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, est prévenu, il devra composer avec la concurrence de Jonathan Rowe. Arrivé l’été dernier en provenance de Norwich City, l’ailier âgé de 22 ans aurait d’ailleurs de nombreux prétendants.