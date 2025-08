Transfert - Hakimi : La solution inattendue enfin trouvée par le PSG ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Accusé de viol et ayant disputé énormément de matchs la saison dernière, Achraf Hakimi aurait sans doute besoin d’un remplaçant au PSG. Si pour le moment, le club de la capitale n’a pas recruté à ce poste, l’arrivée du jeune David Boly en provenance du centre de formation pourrait résoudre ce gros chantier.

Le PSG fait face à un cas très compliqué. Comme révélé par le Parisien et l’Equipe vendredi soir, Achraf Hakimi va prochainement comparaître devant la cour criminelle du département des Hauts-de-Seine, lui qui est accusé de viol dans des faits remontants à février 2023. Si le club parisien apporte un soutien à son joueur, Luis Enrique pourrait en être privé prochainement...

Le PSG a besoin d’un nouveau latéral droit

Le latéral marocain risque jusqu’à quinze ans de prison. En parallèle de cette sombre affaire, une autre question se pose concernant le latéral droit, qui a énormément enchaîné les matchs en 2024-2025. Ce dernier devrait disputer la CAN entre décembre et janvier avec les Lions de l’Atlas, et le PSG va donc être privé de l’un de ses meilleurs joueurs. Pour le moment, les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas recruter de remplaçant direct à Hakimi. En revanche, avec l’arrivée prochaine d’Illya Zabarnyi, Marquinhos pourrait être replacé dans le couloir droit de la défense comme l’a révélé le journaliste Romain Collet Gaudin.