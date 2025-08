PSG - Hakimi : Accusation de viol, Mbappé débarque !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le Parisien et l’Equipe révèlent que le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour qu’il soit jugé pour viol. Dans une longue enquête ayant suivi des faits possiblement commis en février 2023, Kylian Mbappé a témoigné en faveur de son grand ami et ancien coéquipier au PSG.

« Achraf a complètement craqué, il a pleuré »

« Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré. Il n’était vraiment pas bien. Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu’à aucun moment, il n’avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme (…) Il m’a dit que finalement ils n’avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C’est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d’abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparés à ça depuis le début de notre carrière », a ainsi confié l’actuel attaquant du Real Madrid devant les enquêteurs, peu de temps après le début de l’enquête.