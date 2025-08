PSG : Le cadeau inattendu de Luis Enrique !

Après une saison longue et éprouvante, terminée sur une débâcle contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs, les joueurs du PSG s’apprêtent à reprendre l’entraînement collectif. Luis Enrique a toutefois fait un cadeau assez inattendu à son vestiaire afin qu’ils rechargent pleinement les batteries pour l’exercice 2025-2026.

La saison 2024-2025 a été historique pour le PSG , avec le premier sacre en Ligue des champions , mais éprouvante pour les joueurs. Certains ont joué plus de soixante matchs, et l’effectif n’est parti en vacances que le 14 juillet après la débâcle contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs (0-3). Le groupe de Luis Enrique a donc pu décrocher quelques semaines.

Certains en ont profité pour se marier, comme Fabian Ruiz et Lucas Beraldo . D’autres ont opté pour un repos au bord de la mer à l’instar de Désiré Doué et Joao Neves . La reprise de l’entraînement collectif approche toutefois à grands pas pour le PSG , qui affrontera Tottenham en Supercoupe de l’UEFA le 13 août.

Luis Enrique offre deux jours de repos supplémentaires à ses joueurs

Le retour des joueurs était d’ailleurs prévu pour le 4 août. Mais comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique et le staff du PSG ont décidé d’offrir deux jours de repos supplémentaires au vestiaire en différant la reprise au 6 août. Le but : que les joueurs aient suffisamment récupéré physiquement et mentalement pour pouvoir monter rapidement en intensité dans la préparation et être prêt pour la mi-août. À voir si ce cadeau inattendu portera ses fruits.