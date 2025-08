Doué - Dembélé : Panique totale au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG a acté un changement radical de grille salariale afin d'assainir le comptes du club après plusieurs années à devoir gérer une masse salariale démentielle. Cependant, cela pourrait également se retourner contre les Parisiens lorsque des joueurs auront pris une très grosse dimension à l'image de Désiré Doué.

Le PSG change tout sur le plan salarial

« Dans le cas de Donnarumma, pour moi c’était une façon aisée et hypocrite de lui montrer la sortie. Mais en théorie, c’est quelque chose de cohérent, d’intéressant, qui s’inscrit dans le développement récent du PSG. Mais entre la théorie et la pratique c’est beaucoup plus complet. On a fait rentrer Arctos en tant qu’actionnaire, qui pourrait guider le PSG vers la pérennité. Cette nouvelle politique salariale, c’est un formidable outil de communication, un formidable outil de marketing. Désormais, la star c’est l’équipe. Mais ça contribue de faire comprendre aux joueurs que les salaires sont désormais très resserrés. Pour moi, il y a trois cas qui vont faire grincer des dents avec cette politique », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de développer.