Une légende au PSG : L’annonce qui va faire bondir les Parisiens

Toujours prompt à dire ce qu’il pense, Pierre Ménès n’a pas retenu ses coups lorsqu’il a été interrogé sur la légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta. S’il reconnaît les qualités de finisseur du Portugais en Ligue 1, l’ancien consultant n’hésite pas à remettre en cause son impact lors des grandes affiches européennes ou internationales. Une sortie qui risque de faire grincer quelques dents.

Arrivé au PSG en 2003 en provenance de Bordeaux, Pedro Miguel Pauleta a inscrit 109 buts en 211 matchs sous le maillot parisien, s’imposant rapidement comme l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire du club. Son sens du but, sa combativité et sa fidélité au PSG en ont fait un chouchou du Parc des Princes. Mais pour Pierre Ménès, Pauleta a aussi affiché quelques limites.