PSG : Le tacle envoyé par Pauleta

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne gloire du PSG, Pedro Miguel Pauleta garde un oeil très avisé sur l'actualité du club de la capitale. Et en faisant les louanges de Luis Enrique pour son travail accompli depuis le début de la saison, l'ex-buteur du PSG n'a pas manqué de tacler les prédécesseurs du technicien espagnol. Explications.

C'est un fait, le PSG a changé de visage cet été avec pas moins de treize nouvelles recrues mais également un changement d'entraîneur. Luis Enrique est en effet venu succéder à Christophe Galtier sur le banc du club de la capitale, et les méthodes apportées par le technicien espagnol commencent à porter leurs fruits puisque le PSG affiche une vraie cohésion collective depuis le début de la saison, malgré quelques points perdus en championnat. Un style de jeu qui emballe les supporters, les observateurs... et les anciennes gloires du PSG !

Le PSG a raté un coup de folie à 300M€ avec Mbappé ! https://t.co/DWIPYBCecF pic.twitter.com/zHfHAcMGXo — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« Enfin un entraîneur au PSG qui affirme que l'équipe est plus importante »

Interrogé au micro de Prime Video , l'ancien buteur emblématique du PSG, Pedro Miguel Pauleta, a confié tout le bien qu'il pensait du style Luis Enrique, n'hésitant au passage à tacler un tacle aux prédécesseurs : « Je suis très content de voir enfin un entraîneur au PSG qui affirme que l'équipe est plus importante que n'importe quel joueur. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Lorsque je vois une équipe du PSG où chacun s'investit, où tout le monde court, peu importe le résultat, c'est ce qui compte pour moi », estime Pauleta.

Pauleta reprend du plaisur