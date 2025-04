Transfert : «Contacté» par le PSG, il hallucine !

Amadou Diawara

En janvier 2024, le PSG a déboursé environ 20M€ pour arracher Lucas Beraldo à São Paulo. Interrogé sur son arrivée à Paris, l'international brésilien a révélé les coulisses de son transfert. Comme l'a avoué Lucas Beraldo, il a halluciné lorsque Luis Campos - le conseiller football du PSG - est entré en contact avec lui.

Désireux de recruter un tout nouveau défenseur central lors de l'hiver 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a jeté son dévolu sur Lucas Beraldo. Tombé sous le charme du crack brésilien de 21 ans, le club de la capitale a formulé une offre d'environ 20M€ à São Paulo. Une proposition ayant convaincu le Tricolor do Morumbi.

Beraldo a signé au PSG en janvier 2024

Pensionnaire du PSG depuis un peu plus d'un an, Lucas Beraldo est comblé à Paris. En effet, l'international brésilien est très heureux d'évoluer dans un tel club. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Lucas Beraldo a d'ailleurs reconnu qu'il avait eu du mal à y croire lorsque Luis Enrique l'avait approché pour qu'il rejoigne l'écurie rouge et bleu.

«Il n’y a pas de mots pour décrire ce moment»

« C’est impossible d’expliquer ce que j’ai ressenti quand j’ai su que je pouvais signer au PSG. Quand Luis Campos m’a contacté pour me dire que le club voulait me recruter, on a eu une réunion avec lui et mon père. Après avoir raccroché, on ne savait pas comment réagir. On a eu du mal à réaliser que nous allions rejoindre un tel club en Europe. Ça représentait tellement après tout ce que j’avais fait. J’allais représenter toute ma famille ici. Vraiment, il n’y a pas de mots pour décrire ce moment quand j’ai appris que j’allais signer au PSG », s'est enflammé Lucas Beraldo, le numéro 35 du PSG. Pour rappel, le défenseur central de 21 ans a signé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2028, à Paris.