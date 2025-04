Transfert au PSG : C'est le choc après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2012, Maxwell fait le choix de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le Brésilien s'est ainsi engagé avec le club de la capitale au début du projet qatari. Et voilà que ce qu'il a vu en débarquant à Paris n'a pas manqué de le choquer. Maxwell a d'ailleurs expliqué ce qui n'allait clairement pas.

Inter Milan, Barcelone, Ajax Amsterdam... Maxwell en a connu des grandes institutions au cours de sa carrière. Le Brésilien a également évolué pour le PSG, club qu'il a rejoint en janvier 2012. Mais voilà qu'à l'époque, le club de la capitale n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. C'était visiblement choquant aux yeux de Maxwell.

« Le plus choquant, c’était l’infrastructure du club »

Pour Secrets de Stars, Maxwell s'est confié sur l'état du PSG à son arrivée en 2012. Le Brésilien a alors fait savoir : « Quand j’arrive à Paris, qu’est-ce qui me choque ? Déjà, je pars de Barcelone, c’était le 12 janvier, on avait le soleil. J’arrive à Paris, j’avais froid. Mais je pense que le plus choquant, c’était l’infrastructure du club ».

« On manquait de beaucoup de choses »

« A l’époque, il n’y avait pas un centre d’entraînement capable d’être celui d’un grand club. On manquait de beaucoup de choses, de la qualité du terrain à des choses simples. Ça m’a beaucoup choqué. Mais bon, quand on part pour un projet, on sait qu’il y a un début difficile », a poursuivi l'ancien du PSG.