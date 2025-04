Transfert à l'OM : Benatia prépare une surprise ?

La rédaction

Alors que l’Inter Milan pousse pour finaliser le transfert de Luis Henrique, l’OM temporise pour faire grimper les enchères. Medhi Benatia et Pablo Longoria pourraient même inclure un joueur dans la transaction pour compenser l’écart entre l’offre et les exigences du club. Un dossier brûlant à suivre dans les prochains jours.

Auteur d’un excellent début de saison à l’OM, Luis Henrique connaît un gros passage à vide depuis quelques mois. Et pour cause : l’ailier brésilien pourrait déjà avoir la tête en Italie, lui qui fait l’objet de négociations avancées entre l’Inter Milan et l’OM. Un départ qui pourrait rapporter gros aux Olympiens, tant sa cote en Europe est élevée.

L’OM est gourmand

La Gazzetta dello Sport révèle que les Nerazzurri souhaitent rapidement conclure le transfert pour pouvoir compter sur Luis Henrique lors de la Coupe du monde des clubs. De son côté, l’OM temporise pour faire grimper les enchères. Medhi Benatia et Pablo Longoria espèrent obtenir 35 M€, bien loin des 25 M€ estimés par Giuseppe Marotta (président de l’Inter) et Piero Ausilio (directeur sportif).

Le coup tenté par Benatia

Mais une solution pourrait être trouvée pour combler l’écart. L’OM et Medhi Benatia pourraient demander à l’Inter Milan d’inclure un joueur dans la transaction. Les négociations pourraient s’accélérer dans les prochains jours, toujours selon les informations du quotidien italien.