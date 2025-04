Une star avec Mbappé : Transfert annoncé au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le Real Madrid refaisait un coup à la Kylian Mbappé, à savoir la signature d’une star par le biais de son statut d’agent libre ? Éliminé de la Ligue des champions en 1/4 de finale pour la première fois depuis deux décennies, le club merengue préparerait déjà la saison prochaine et la venue de Trent Alexander-Arnold. La presse fait état d’un contrat déjà validé par le joueur de Liverpool.

Le Real Madrid ne vit pas une saison magique comme ce fut le cas lors de l’exercice précédent sur la scène européenne. Obligés de passer par les barrages en 1/16èmes de finale du nouveau format de la Ligue des champions en raison de résultats irréguliers en saison régulière, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas fait forte impression dans la phase à élimination directe.

Naufrage en Ligue des champions pour la première saison de Mbappé au Real Madrid

Certes, le Real Madrid est allé chercher une qualification aux forceps face à l’Atletico de Madrid (2-1 et 0-1 puis 4-2 aux tirs au but), mais le champion d’Europe était trop juste pour disposer d’Arsenal. Résultat des courses, une lourde défaite 3-0 à l’Emirates Stadium et un nouveau revers mercredi soir dans un Santiago Bernabeu pourtant déchaîné et pleine à craquer (1-2). Première élimination en quarts de finale pour le Real Madrid depuis 20 ans et l’éventuel arrêt de la collaboration entre Carlo Ancelotti et le club merengue dès la fin de la finale de la Coupe du roi le 26 avril prochain selon Sky Sports.

Trent Alexander-Arnold plus proche que jamais du Real Madrid, contrat accepté ?

En parallèle, il semblerait que le comité directeur du Real Madrid soit déjà focalisé sur les ajustements à opérer au sein du staff technique avec la nomination de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) ou bien Jürgen Klopp (directeur du football du groupe Red Bull) selon divers médias étrangers pour le poste d'entraîneur de Kylian Mbappé et sa bande. Au niveau du vestiaire, Trent Alexander-Arnold ne devrait pas imiter Mohamed Salah et Virgil Van Dijk qui ont tous deux prolongés leurs contrats à Liverpool. Agent libre le 30 juin prochain, le latéral droit anglais de 26 ans se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid et le contrat proposé aurait été accepté d’après la Cadena Cope.