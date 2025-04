Transferts - Mbappé : La folle décision du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patrice Evra a lâché une petite bombe sur la fin d'aventure de Kylian Mbappé au PSG. Selon l'ancien international français, Luis Enrique aurait pris la décision de ne pas conserver l'international tricolore pour permettre à Ousmane Dembélé de s'épanouir dans un rôle de faux numéro 9, qu'il est parvenu à maîtriser au fil de cette saison.

Leader naturel de ce PSG saison 2024/2025, Ousmane Dembélé montre l’exemple sur le terrain. S’il n’a pas marqué face à Aston Villa ce mardi soir (3-1), l’ailier tricolore n’a cessé d’encourager ses coéquipiers. Très impliqué, il a fini la rencontre frustré, filant directement dans le bus après la partie médiocre réalisée par son équipe en quarts de finale de Ligue des champions. Une déception extrême qui montre son implication dans le nouveau projet sportif.

Luis Enrique avait validé le départ de Mbappé

Sur RMC, Patrice Evra a débattu de son cas et a lâché une révélation sur Kylian Mbappé. Selon l’ancien international tricolore, Luis Enrique avait validé le départ du gamin de Bondy à la fin de la saison dernière pour lancer véritablement Dembélé dans un rôle axial. « Si Dembélé a remplacé Mbappé ? C’est difficile d’y répondre, mais je vais dire oui. Je veux féliciter Luis Enrique, il était favorable au départ de Mbappé car il sait ce qu’il pouvait faire de Dembélé en le replaçant dans l’axe » a lâché l’ancien joueur de Manchester United.

« Il est hors-norme »

Pour Evra, le talent de Dembélé ne faisait aucun doute. Mais grâce à Luis Enrique, le champion du monde 2018 l’exploite au mieux. « Je n’ai jamais voulu critiquer Dembélé parce que je sais qu’il est hors-norme. Il a décidé d’être un tueur et c’est grâce à Luis Enrique qui l’a recadré avec amour. Car il faut se rappeler que Dembélé voulait tirer les tirs au but. Le PSG est plus fort en équipe avec Dembélé qu’avec Mbappé. Aujourd’hui, Dembélé a pris ses responsabilités. Quand il est bien, ils savent qu’ils peuvent retourner des montagnes » a-t-il déclaré sur RMC.