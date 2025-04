Thierry Henry : L'immense hommage

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la défaite contre Aston Villa (2-3), le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième fois de suite. Un bilan impressionnant pour Luis Enrique. Thierry Henry rend donc hommage au technicien espagnol en saluant son travail.

Mardi soir, le PSG s'est fait très peur sur la pelouse d'Aston Villa en s'inclinant 3 buts à 2. Mais la très belle victoire à l'aller (3-1) permet aux Parisiens d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième fois de suite. Luis Enrique est donc sur un bilan de 100% de demi-finales européennes avec le PSG.

Thierry Henry rend un magnifique hommage à Luis Enrique

Présent sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a donc tenu à rendre hommage à Luis Enrique. « Je connais certains jeunes qui ont joué avec lui au Barça. Ils m’ont parlé de ses valeurs, de sa vision des choses. Rien ne l’affectera », assure-t-il avant de rappeler la manière exceptionnelle dont l'entraîneur du PSG à gérer le tragique décès de sa fille : « Peu importe ce que tu mets devant cet homme, il l’affrontera. »

«Rien ne l’affectera»

Thierry Henry a également rappelé que Luis Enrique avait annoncé assez rapidement qu'il fallait lui laisser du temps. Et le PSG en profite aujourd'hui. « Il a été ferme. Il a dit : "Vous verrez." Et il a montré qu’on pouvait jouer comme ça. Je lui voue le plus grand respect, en tant qu’entraîneur et en tant qu’être humain » conclut le champion du monde 1998.