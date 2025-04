«Des tensions avec Luis Enrique », le PSG au bord d’une crise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette saison, le PSG peut réaliser un triplé historique (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France). Ce qui était loin d'être gagné. En début de mandat, le club parisien brillait surtout par sa maladresse et par un projet difficilement lisible. Pour ne rien arranger, des tensions étaient apparues en coulisses entre Luis Enrique et Luis Campos, conseiller sportif de la formation.

Si Luis Enrique avait donné son accord au PSG dès septembre dernier pour prolonger son contrat, Luis Campos se montre plus patient. Présent en Angleterre ce mardi pour assister au quart de finale retour de Ligue des champions face à Aston Villa, le Portugais n’a rien laissé transparaître, malgré sa situation contractuelle. Lié au PSG jusqu’en juin, le conseiller sportif tarde à donner son accord. Ce qui soulève quelques interrogations.

Le mystère Campos

« Quand ils lui ont fait cette proposition, je pense qu’il pas qu’il était dans sa meilleure forme, on lui parlait des transferts Kolo Muani et d’autres. On lui a mis ses échecs sur le devant de la scène. Une proposition à la baisse ? Je pense que l’on n’est pas loin de ça. Quand tu parles avec certaines personnes du club, le discours a totalement changé. Le président estime que la réussite du club est Luis Enrique, mais surtout aussi le bon travail de Campos. Donc je me demande pourquoi ça traîne » s’est interrogé Jérôme Rothen sur RMC. D’autant que Luis Enrique a donné son feu vert.

Ça a chauffé avec Luis Enrique

« J'aimerais que Luis Campos continue au club, j'ai commencé avec lui, j'aimerais finir avec lui » avait déclaré le coach du PSG il y a quelques jours. Un respect profond lie les deux hommes. Ce ne fût pas toujours le cas. « Luis Enrique est arrivé, le mariage s’est bien fait. Il se respecte après quelques tensions au début. Voilà pourquoi Luis Enrique veut continuer avec lui » a admis Rothen sur RMC. Il ne manque plus que le OK de Luis Campos. Indice de taille, le conseiller sportif du PSG aurait déjà commencé à travailler sur le prochain mercato estival selon l’ancien joueur parisien. La mèche est vendue dans ce dossier ?