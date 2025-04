Transfert à 100M€ : Le PSG obligé de se craquer ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais friand de pépites, notamment en provenance du Portugal, le PSG serait très intéressé à l’idée de recruter Rodrigo Mora. Né en 2007, le feu follet du FC Porto va prolonger son contrat avec les Dragons. Ce dernier sera assorti d’une nouvelle clause libératoire, qui devrait obliger Paris à lâcher un énorme montant afin de s’attacher ses services.

Le PSG pourrait de nouveau connaître un mercato estival tourné vers le signe de la jeunesse. Après avoir bouclé les signatures de Willian Pacho, de Désiré Doué, et de João Neves l’été dernier, la cellule de recrutement parisienne semble avoir trouvé un nouveau joyau.

Le PSG lorgne Rodrigo Mora

Né en 2007, Rodrigo Mora fait de plus en plus parler de lui en Europe. Apparu à 25 reprises cette saison sous les couleurs du FC Porto, le milieu offensif de 17 ans s’annonce comme extrêmement prometteur. Décisif à neuf reprises (six buts, trois passes décisives) en championnat, Rodrigo Mora attise les convoitises de plusieurs clubs, dont le PSG, qui à en croire les révélations de la presse portugaise, en aurait même fait une priorité pour cet été.

Un transfert à 100M€ cet été ?

Néanmoins, ce dossier s’annonce onéreux pour le PSG. En effet, comme le révèle FootMercato ce mercredi, Rodrigo Mora s’apprête à signer un nouveau contrat avec Porto. Ce dernier le liera au club portugais jusqu’en juin 2030, et sa clause libératoire va passer de 67M€ à 100M€ confirme le média.