46M€ : Le PSG va déclencher ce gros transfert ?

Ce mardi soir, Aston Villa a réalisé une grosse prestation face au PSG en Ligue des Champions. Allant jusqu’à sérieusement menacer les Parisiens pour la qualification, les Villans ont pu compter sur un Marcus Rashford déchaîné en deuxième période. A l’issue de la rencontre, Unaï Emery a évoqué la possibilité de recruter définitivement l’Anglais prêté par Manchester United.

Un véritable match de boxe. Ce mardi soir, le PSG a subi la foudre lors de la seconde période de son quart de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse d’Aston Villa. Les Parisiens menaient pourtant 0-2, et détenaient quatre buts d’avance sur leur adversaire, qui a déroulé au retour des vestiaires.

Rashford a sorti un gros match

Portés par un stade à l’ambiance brûlante, Aston Villa s’est montré très remuant en attaque. En perdition du côté de Manchester United, Marcus Rashford a réalisé un bon match. Prêté par les Red Devils, l’ancien prodige anglais a été décisif notamment sur le troisième but des Anglais. Remuant face au PSG, Rashford pourrait définitivement rejoindre Aston Villa, qui dispose d’une option d’achat à 46M€ pour le recruter. De son côté, Unaï Emery a évoqué cette possibilité à l’issue de la rencontre.

« Il a fait un match fantastique contre le PSG »

« C'est difficile à prévoir maintenant. Cela dépend des circonstances et de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il se sent bien et va mieux. Il a fait un match fantastique contre le PSG. Nous sommes très heureux », a ainsi affirmé le coach espagnol en conférence de presse d’après-match.