Mercato : Incroyable, l'OM se compare au Real Madrid !

Avec 41 buts encaissés cette saison, l'OM montre de très grosses lacunes avec sa défense centrale. Ce secteur de jeu avait pourtant été renforcé lors du dernier mercato estival avec les arrivées de Derek Cornelius et Lilian Brassier. Des recrues loin d'être convaincantes, mais ce n'est pas pour autant que l'OM aurait des regrets... Au point de se comparer au Real Madrid !

En l'absence de Leonardo Balerdi, la défense centrale de l'OM semble bien faible. On a notamment pu le voir une nouvelle fois lors de la dernière journée de Ligue 1. Face à Monaco, Roberto De Zerbi avait évolué avec Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Amir Murillo. Une arrière-garde qui n'avait pas empêché le club phocéen de prendre 3 buts. Il faut dire que l'OM n'est clairement pas en réussite avec ce secteur de jeu où Lilian Brassier, recruté l'été dernier, a été un flop et est aujourd'hui à Rennes et Derek Cornelius, également arrivé à l'intersaison, est loin d'être l'assurance tout risque...

L'OM et l'exemple du Real Madrid

Ce mercredi, La Provence se penche sur les problèmes de l'OM avec sa défense centrale. Le quotidien régional fait notamment savoir qu'au sein du club phocéen, on aurait aucun regret concernant son recrutement, estimant qu'il n'en serait en rien à l'origine des problèmes du moment. De plus, l'OM prendrait notamment l'exemple du Real Madrid, qui a continué à gagner malgré tous les pépins physiques rencontrés en défense centrale.

Un nouveau défenseur central à l'OM ?

La défense centrale est donc un secteur loin d'être rassurant à l'OM. Et c'est pour cela qu'il faudrait s'attendre à de nouvelles arrivées lors du prochain mercato estival. Qui débarquera alors à Marseille ? Différents noms commencent déjà à circuler. Il a notamment été question d'un intérêt de l'OM pour Aymeric Laporte ou encore Facundo Medina. A suivre...