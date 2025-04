Départ de Luis Campos - PSG : Une figure de QSI va le remplacer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'avenir de Luis Campos s'écrit en pointillé, le PSG pourrait rappeler l'une de ses anciennes figures pour le remplacer. Actuellement en poste à l'UEFA, Maxwell aurait des admirateurs au sein du club parisien. Directeur général de la formation, Victoriano Melero militerait d'ailleurs pour son retour en cas de départ du Portugais.

Le PSG pourrait mettre fin au mandat de Luis Campos. Lié au club parisien jusqu’à la fin de la saison, le conseiller sportif aurait perdu les faveurs du Qatar malgré un dernier mercato estival plutôt séduisant. Selon Daniel Riolo, ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Campos ne laisse sa place à un autre responsable

Riolo annonce la fin pour Campos

« Luis Campos veut rester, mais le PSG ne veut pas qu'il reste. Parce que s'ils voulaient qu'il reste, il aurait resigné depuis longtemps. Ils ne veulent plus de lui » avait confié le journaliste sur RMC.

Maxwell est cité pour le remplacer

Selon les informations de L’Equipe, certains au sein du club parisien auraient déjà identifié son remplaçant. Ancien joueur et représentant du PSG, Maxwell coche toutes les cases. Responsable en chef du développement du football à l'UEFA et basé à Nyon, l’ancien joueur brésilien connaît bien l’environnement parisien et dispose d’un carnet d’adresses assez conséquent. Directeur général, Victoriano Melero serait l’un de ses défenseurs au sein du PSG.