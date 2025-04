PSG : «Un joueur waouh» a signé, il hallucine !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé empile les buts avec le PSG de Luis Enrique. A tel point qu'il est devenu un candidat sérieux pour remporter le prochain Ballon d'Or. Interrogé sur Ousmane Dembélé (27 ans), Alain Giresse n'a pas tari d'éloges à son égard.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a pris une toute autre dimension cette saison. S'il n'a pas perdu ses qualités de dribbleur, le numéro 10 de Luis Enrique est devenu un grand buteur ces derniers mois. Habitué à être maladroit dans le dernier geste depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est désormais impitoyable devant les buts adverses. Auteur de 32 réalisations et de 8 passes décisives en 42 matchs joués toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2024-2025, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone est le joueur le plus décisif d'Europe depuis la nouvelle année. Logiquement, Ousmane Dembélé est un sérieux prétendant pour le prochain Ballon d'Or, répondant à tous les critères.

«Il coche toutes les cases»

Pour choisir le Ballon d'Or 2025, chaque juré devra prendre en compte trois critères. D'abord, les performances individuelles ainsi que le caractère décisif et impressionnant du joueur ; ensuite, l’aspect collectif et les trophées remportés ; enfin, sa classe et son fair-play. « Et en ce qui concerne le premier critère, force est de constater qu’Ousmane Dembélé est un joueur waouh », a lancé Alain Giresse lors d'un entretien accordé au Parisien.

«On vous aurait envoyé à l’asile»

« Le jour de la distribution du talent, lui a reçu toutes les qualités nécessaires à un joueur de très haut niveau. Il fallait juste qu’il assemble toutes les pièces du puzzle. Il y a six mois, si vous aviez posé ce genre de question (sur le Ballon d'Or), on vous aurait envoyé à l’asile. Aujourd’hui c’est l’inverse, puisqu’il coche toutes les cases. Il est spectaculaire, décisif, encore en lice en Ligue des champions, ne fait pas la moindre vague et sourit tout le temps. Ça fait du bien au football d’avoir des gars comme ça », a ajouté Alain Giresse, classé deuxième au Ballon d'Or 1982, derrière Paolo Rossi. Reste à savoir si Ousmane Dembélé remportera le Graal cette année.