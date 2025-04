Mercato : «Le meilleur» éjecté par le Real Madrid ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait faire ses valises plus tôt que prévu. Alors que le club merengue n'est pas vraiment dans son assiette cette saison, le coach italien pourrait être évincé d'ici la saison prochaine. Interrogé sur la situation de Carlo Ancelotti, José Bordalás - son homologue à Getafe - a tenu à lui apporter son soutien.

De retour au Real Madrid depuis l'été 2021, Carlo Ancelotti a fait forte impression ces dernières saisons. Toutefois, lors de cet exercice 2024-2025, le club merengue a davantage de difficultés. Malgré la signature de Kylian Mbappé le 1er juillet, la Maison-Blanche a été sortie par Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions. Une contre-performance qui pourrait causer la perte de Carlo Ancelotti.

Ancelotti viré par le Real Madrid ?

Depuis l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, l'avenir de Carlo Ancelotti est de plus en plus remis en question. En effet, l'ancien technicien du PSG pourrait être remercié par Florentino Pérez avant le début de la saison prochaine. Conscient de la situation, José Bordalás - entraîneur de Getafe - a fait passer un message fort à Carlo Ancelotti.

«Il est le meilleur pour ce club»

« J’ai beaucoup de respect pour Carlo (Ancelotti). J'ai de l'admiration pour lui, comme pour tous les entraîneurs, car c'est une profession compliquée. Ce n'est pas à moi d'évaluer s'il est remis en question ou non. Je ne pense pas qu'il soit contesté, parce que ce que Carlo a réalisé à la tête du Real Madrid sera très difficile à réaliser pour n'importe qui d'autre. Il est en vie dans deux compétitions nationales et a pratiquement tout gagné. Il n'y a pas de débat sur Carlo. Il est l'entraîneur du Real Madrid et le meilleur actuellement pour ce club », a affirmé José Bordalás en conférence de presse d'avant-match. Le Real Madrid se déplaçant sur la pelouse de Getafe ce mercredi soir.