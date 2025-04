Zinedine Zidane : La déclaration d'amour en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grâce notamment à son doublé en finale de la Coupe du monde 1998, Zinedine Zidane a su rentrer dans le coeur des Français. Aujourd'hui, il est l'une des personnalités préférées de ses compatriotes. Zizou dispose d'une cote de popularité énorme dans l'Hexagone et on a encore pu le voir ce mardi soir sur France 5. Invitée de C à Vous, Melha Bedia a déclaré sa flamme en direct à Zidane.

Chez les fans de football en France, ils sont nombreux à n'attendre qu'une chose : l'arrivée de Zinedine Zidane comme sélectionneur des Bleus. En 2026, Didier Deschamps va laisser sa place et si son successeur n'est pas encore officiellement connu, tous les regards se tournent vers Zizou. Une nomination qui ne devrait que renforcer sa cote de popularité, elle qui est déjà grande aujourd'hui. Aimé de tous, Zidane a encore reçu une belle déclaration d'amour.

« Je suis amoureuse de lui en premier degré »

Et c'est Melha Bedia, humoriste et actrice, qui a dit tout le bien qu'elle pensait de Zinedine Zidane. Invitée de C à Vous sur France 5 ce mardi, ella a ainsi fait savoir : « Zidane m'a appelé ? Oui, tous les ans, je vois Zinedine Zidane, j'ai son numéro, mais j'ose rarement lui faire un message. A part pour son anniversaire. Je suis amoureuse de lui en premier degré. Il est en fond d'écran. C'est l'homme de la situation ».

« J'ai juste envie qu'on le regarde et qu'on le contemple comme un couché de soleil »

« On s'appelle régulièrement ? Non pas du tout. Mais on se fait des calins quand on se voit. Il y a une tension que de mon côté. Il me dit quoi Zidane quand on se voit ? On discute. Je l'aime trop. Je n'ai plus les mots pour parler de Zinedine Zidane. J'ai juste envie qu'on le regarde et qu'on le contemple comme un couché de soleil », a ajouté Melha Bedia concernant Zinedine Zidane.