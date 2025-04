Zidane, la signature «impossible»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En attendant d'éventuellement prendre la succession de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, le principal intéressé a fait ses classes à deux reprises au Real Madrid. Cependant, son deuxième passage de 2019 à 2021 n'aurait jamais dû avoir lieu selon Frédéric Hermel.

Zinedine Zidane est sans club depuis la fin de la saison 2020/2021, son deuxième passage sur le banc de touche du Real Madrid en tant qu'entraîneur principal. Un retour qui n'aurait jamais dû avoir lieu si l'on se fie aux informations récoltées par Frédéric Hermel, journaliste proche du champion du monde 98.

«Zidane est redevenu entraîneur du Real Madrid. Chose qui était impossible»

Sur les ondes de RMC, Frédéric Hermel a profité de sa présence pendant l'émission Génération After dans l'optique d'évoquer la décision surprise que Zinedine Zidane ne comptait absolument pas prendre initialement en mars 2019. « On en a vu des choses impossibles dans le football. Zidane est redevenu entraîneur du Real Madrid. Chose qui était impossible ».

«Si on regardait ça, je ne serais pas revenu»

« On vient de me demander :’’est-ce que tu ne prends pas un risque ?’’ Mais si on regardait ça, je ne serais pas revenu. Il n'y a pas que le fait de revenir, je suis animé par autre chose, c'est un deuxième projet pour moi, pour le club », confiait Zinedine Zidane pendant sa conférence de presse à l'époque de son retour à 'aube du printemps 2019...