Mercato : Le prochain entraineur de Mbappé, c'est lui ?

Amadou Diawara

Alors que le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale, Carlo Ancelotti pourrait être évincé par Florentino Pérez d'ici la saison prochaine. Pour pallier le potentiel départ de son entraineur italien, le président de la Maison-Blanche devrait miser sur Xabi Alonso, actuellement sur le banc du Bayer.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a pris le large. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'attaquant de 26 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour sa première saison à la Maison-Blanche, Kylian Mbappé a évolué sous la houlette de Carlo Ancelotti, mais en 2025-2026, il pourrait être dirigé par Xabi Alonso.

Real Madrid : Ancelotti est sur la sellette

Alors qu'Arsenal a battu son Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti serait sur la sellette. En effet, Florentino Pérez pourrait se séparer de son entraineur italien avant le début de la saison prochaine, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Et à en croire Agustín Martín, journaliste d'AS, Xabi Alonso est pressenti pour prendre la place de Carlo Ancelotti en cas de départ.

«Le grand candidat à la succession d'Ancelotti est Alonso»

« Quel entraineur va remplacer Carlo Ancelotti en cas de départ du Real Madrid ? Le grand candidat à la succession de Carlo Ancelotti est Xabi Alonso. Il l'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un jeune entraîneur, disons moderne dans son style. Il a été influencé par des entraîneurs comme Mourinho, Ancelotti lui-même, Guardiola... Deuxièmement, il a été joueur au Real Madrid, donc il connaît bien le club (il a entraîné une équipe dans les catégories de jeunes du Real Madrid). Le seul bémol est qu'il manque peut-être un peu d'expérience, mais il s'est rattrapé avec les titres de la Bundesliga et de la Coupe, même si cette année n'a pas été aussi complète en raison des défaites en Ligue Europa face à l'Atalanta et contre le Bayern en 16ème de finale de la Ligue des Champions », a précisé Agustín Martín, interrogé par un internaute ce mercredi.