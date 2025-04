Danse avec les Stars : La douloureuse épreuve vécue par Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On ne s'y attendait clairement au début de Danse avec les Stars, mais Adil Rami disputera bel et bien la finale de l'émission de TF1. En effet, le champion du monde 2018 a réussi à se qualifier. Impressionnant lors de la demi-finale, Rami a donc validé son ticket, mais ça n'a pu être possible sans de douloureux efforts comme il l'a révélé.

Ils ne sont désormais plus que 3 à pouvoir remporter Danse avec les Stars ! Vendredi soir, sur TF1, la finale opposera ainsi Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami. Loin d'être le meilleur danseur au début de l'aventure, le champion du monde 2018 bien accompagné par sa danseuse Ana Riera a énormément travaillé et sa progression a été fulgurante. Des efforts qui lui ont permis donc de se qualifier pour la finale de Danse avec les Stars. Et pour y arriver et briller lors de la demi-finale, Rami a énormément transpiré.

« On a bossé, transpiré... »

Sur Instagram, Adil Rami est revenu sur sa demi-finale de Danse avec les Stars. L'ancien joueur de l'OM a alors révélé tous les efforts consentis pour valider cette place en finale : « Backtage du dernier prime. On a bossé, transpiré, corrigé 30 fois les mêmes pas et re-bossé. Mais ce prime-là, il nous a porté jusqu'à la finale ».

« On a peut-être un petit espoir... »

Adil Rami a ensuite fait certains remerciements. « Alors un immense merci à ces danseurs qui sont là depuis le début. Vous me donnez votre temps, votre passion, vos conseils, votre énergie (et parfois votre patience aussi). C'est pas juste un soutien technique, c'est une vraie team de coeur. Grâce à vous, on grandit à chaque pas. Grâce à vous, on est en finale avec Ana Riera. Et à vous tous qui nous suivez, qui vibrez avec nous, qui criez "encore" quand nous on veut juste une sieste. Merci de nous pousser à nous surpasser. On a peut-être un petit espoir... Mais ce qu'on garde surtout c'est l'envie de transmettre. De faire ressentir. De danser vrai », a-t-il alors écrit. Adil Rami a fini par conclure : « La finale arrive. Dernière danse. Let's shine une dernière fois ensemble ».