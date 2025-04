«Le plus fort du monde» est arrivé au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour s'engager en faveur du PSG. Après une première saison intéressante, l'international français a explosé à Paris. Devenu impitoyable devant les buts adverses ces derniers mois, Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du monde actuellement d'après Julien Stephan.

Après avoir passé six saisons au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a plié bagages. En effet, l'attaquant de 27 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ayant levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé.

PSG : Stephan s'enflamme pour Dembélé

S'il a réalisé de très belles choses au PSG lors de la saison 2023-2024, Ousmane Dembélé s'est totalement transformé en 2024-2025. N'ayant pas perdu ses qualités d'élimination, le numéro 10 de Luis Enrique est devenu un serial buteur durant cet exercice. A tel point que Julien Stephan estime qu'il est le meilleur joueur du monde actuellement.

«Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde»

« C’est bien simple, pour moi, Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde. Son corps, son jeu et sa tête sont équilibrés comme jamais. Il est arrivé à maturité tant sur le plan humain que professionnel. Alors même si on n’est qu’au mois d’avril, que ce sont les mois prochains qui seront déterminants, à date, on peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’Or. Parce qu’au-delà de ses statistiques et de son efficacité, Ousmane est un joueur créatif, déroutant, déstabilisant et surtout entraînant. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il est le moteur dans le pressing, dans les efforts, dans les stats, il a pris le lead dans cette équipe de Paris et entraîne tout le monde avec lui. Contrairement à la plupart des autres top-players qui sont fixés à un poste, Ousmane est capable de joueur à tous les postes offensifs et d’y être déroutant et décisif », a déclaré Julien Stephan, ancien formateur d'Ousmane Dembélé au Stade Rennais, lors d'un entretien accordé au Parisien.