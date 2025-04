Transferts : Salah snobe le PSG... et un jackpot à 575M€ !

Pierrick Levallet

Pour son mercato estival, le PSG aurait pu saisir une très belle opportunité. Le club de la capitale gardait un œil particulièrement attentif sur la situation de Mohamed Salah. Mais finalement, Liverpool a officialisé la prolongation de l’international égyptien. Ce dernier a d’ailleurs renoncé à un énorme jackpot pour étendre son engagement chez les Reds.

Le PSG aurait pu saisir une très grosse opportunité sur le mercato cet été. En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah était dans le viseur des Parisiens. Nasser Al-Khelaïfi est très proche de l’international égyptien. Son nom a donc été évoqué à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Mais finalement, les Reds ont officialisé la prolongation de la star de 32 ans.

Liverpool annonce la prolongation de Salah

La priorité de Mohamed Salah était claire : rester en Premier League. Après plusieurs mois de négociations, Liverpool a fini par se mettre d’accord avec le Pharaon autour d’un nouveau contrat de 2 ans. Mohamed Salah est donc engagé jusqu’en juin 2027 dans la Mersey désormais. Il aurait d’ailleurs renoncé à un incroyable jackpot pour étendre son bail à Liverpool.

L'Arabie Saoudite était prête à faire des folies pour le signer

D’après les informations de TeamTALK, l’Arabie Saoudite avait fait de Mohamed Salah sa cible prioritaire pour ce mercato estival. Le championnat saoudien était d’ailleurs prêt à lui offrir un contrat en or d’environ 575M€. Mais l’Egyptien a toujours été très clair sur ses intentions : rester en Europe, et plus particulièrement à Liverpool.