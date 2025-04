30M€ : Le transfert décidé par l’OM !

Axel Cornic

Totalement relancé par Roberto De Zerbi cette saison, Luis Henrique alimente les spéculations à l’étranger, avec plusieurs clubs qui aimeraient s’attacher ses services. C’est notamment le cas de l’Inter, qui selon plusieurs sources aurait l’intention de formuler une offre de 28M€, qui ne devrait toutefois pas convaincre l’Olympique de Marseille.

On connait peut-être déjà le premier transfert de l’été marseillais. Recruté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique fait énormément parler de lui à l’étranger, avec le Bayern Munich ou encore Newcastle qui aimeraient l’arracher à l’OM. Mais le prétendant le plus déterminé est sans aucun doute l’Inter, avec Simone Inzaghi qui voudrait avoir le Brésilien avant même le Mondial des clubs, qui débute le 15 juin prochain.

L’Inter veut Luis Henrique

Au micro de Sky Sport Italia, club nerazzurro a confirmé son intérêt pour Luis Henrique par le biais de son président. « C'est un bon joueur, mais il y a beaucoup de footballeurs qui sont dans nos carnets. Il est certainement trop tôt pour tirer une conclusion maintenant » a déclaré Giuseppe Marotta. « Notre prochain mercato ? Pour construire une équipe gagnante, il faut des caractéristiques spécifiques. Il faut des profils variés, il faut rajeunir l'effectif mais on ne dédaigne pas les joueurs expérimentés ».

L’OM est inflexible

Pour le moment, les deux clubs ne semblent pourtant pas vraiment sur la même longueur d’ondes pour le Brésilien. Récemment, Foot Mercato a révélé que l’Inter préparerait une offre de 24M€, plus 4M€ de bonus pour convaincre l’OM et prendre la concurrence de vitesse. Mais ça ne devrait pas être assez ! Car du côté de Il Corriere dello Sport, on assure que les dirigeants marseillais réclameraient 30M€ minimum pour Luis Henrique et n’auraient aucune intention d’accepter des offres au rabais. Il faut dire qu’une telle vente serait un incroyable coup pour lancer le mercato marseillais, avec une plus-value de 22M€.