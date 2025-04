Transfert - PSG : Désiré Doué a pris une décision radicale !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Désiré Doué a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a offert un chèque de 50M€ au Stade Rennais pour lui arracher le crack de 19 ans. Alors qu'il monte en puissance au fil des mois, Désiré Doué refuserait catégoriquement de quitter le PSG lors du prochain mercato estival.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a totalement séduit la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter. En effet, le PSG a lancé une offensive à hauteur de 50M€ pour faire plier le Stade Rennais lors du mercato estival 2024.

Désiré Doué veut rester au PSG

Depuis son arrivée au PSG, où il a signé jusqu'en 2029, Désiré Doué gravit les échelons à une vitesse fulgurante. En effet, le numéro 14 de Luis Enrique monte en puissance au fil des mois, étant de plus en plus souvent titularisé ces dernières semaines. Et s'il doit avoir de plus en plus la cote sur le marché, Désiré Doué n'envisage en aucun cas de refaire ses valises cet été.

«Le joueur n'a aucune intention de partir»

Lors d'un chat avec des internautes, Laurent Perrin a affirmé que Désiré Doué voulait à tout prix rester au PSG lors du prochain mercato estival. « Le PSG risque-t-il de perdre Désiré Doué cet été ? Non, le PSG ne va pas perdre Désiré Doué cet été. Le joueur n'a aucune intention de partir et le PSG aucune intention de le vendre. Doué, c'est le tube de l'année. Il explose, il est heureux, ses dirigeants sont pleinement satisfaits de son rendement et de son comportement. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et où serait-il mieux qu'au PSG ? À Paris, il a un entraîneur qui lui fait confiance, une équipe qui lui permet d'accéder au dernier carré de Ligue des champions… Doué et le PSG, c'est un mariage heureux », a affirmé le journaliste du Parisien.