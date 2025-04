Son aventure avec Adil Rami est terminée, elle prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Julie Zenatti a quitté "Danse avec les stars" aux portes de la demi-finale ce vendredi soir. Malgré son élimination, la chanteuse a retenu le positif en saluant son expérience dans le programme de TF1. Pendant ce temps, le champion du monde Adil Rami accède à la prochaine étape de la compétition.

Adil Rami fait décidément sensation dans la 14e saison de "Danse avec les stars", avec une nouvelle prestation saluée par le jury, récoltant trois 10 et un 9. L’ancien joueur de l’OM a donc rejoint la demi-finale, ce qui n’a pas été le cas de Julie Zenatti, quittant l’aventure à l’issue du prime de vendredi soir.

« Je me suis fait plein de très bons copains »

Dans la foulée de son élimination, la chanteuse s’est confiée sur son parcours dans l’émission : « Je voudrais remercier les gens qui nous ont soutenus et surtout remercier toute l’équipe. Quand je suis rentrée dans cette aventure, je ne savais pas trop ce que j’allais y faire et j’ai appris beaucoup. Et surtout je me suis fait plein de très bons copains. Merci beaucoup pour cette aventure humaine, c’était incroyable ».

Les demi-finalistes sont connus

Adil Rami est donc qualifié pour la demi-finale de "Danse avec les stars" qui aura lieu la semaine prochaine sur TF1 aux côtés de Florent Manaudou, Mayane, Lénie et Jungeli. Il s’agira, déjà, de l’avant-dernier prime de cette saison 14.