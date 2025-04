Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant reçu de nombreuses insultes quand elle était joueuse professionnelle, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, Laure Boulleau n’y échappe pas encore depuis qu’elle est à Canal+. En effet, elle reçoit de nombreux messages déplacés. L’ancienne Parisienne a ainsi dévoilé certaines des insultes reçues.

Cela fait maintenant plusieurs années que Laure Boulleau vit avec les insultes. En effet, depuis qu’elle a commencé sa carrière de joueuse de football sous le maillot du PSG, mais aussi en équipe de France, la désormais consultante pour Canal+ est la cible régulière d’insultes. Un sujet que Laure Boulleau a évoqué lors d’un entretien pour OnTIme.

« Les femmes n’ont rien à faire là »

« Quand tu joues au foot, c’était un peu de toute façon ce n’est pas un sport pour les filles, elle a des grosses cuisses, les femmes n’ont rien à faire là, les femmes sont nulles. Quand tu n’as pas vu jouer quelqu’un, il ne faut pas avoir un jugement de valeur. Mais c’est juste le fait d’être une femme. Il y a que des homos dans le foot, que des trucs assez lunaires », a d’abord expliqué Laure Boulleau.

« Qu’elle retourne à la cuisine »

Et les insultes ont également continué quand elle a rejoint Canal+. Laure Boulleau a ainsi ajouté : « Et après, quand j’ai commencé à la télé, c’était plus elle n’y connait rien, qu’elle retourne à la cuisine. En plus, il y avait l’émergence des réseaux sociaux. J’ai toujours été présente sur les réseaux sociaux, mais je ne lis pas les messages. Mais évidemment, à un moment donné, on va les lire pour moi et il y a des trucs qui étaient assez inadmissibles. Je me faisais insulter. Quand je donne un avis où la personne ne va pas être d’accord, au lieu de dire qu’elle n’est pas d’accord, elle va dire c’est quoi cette bip ».