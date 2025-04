Laure Boulleau, le coup de foudre en direct

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 18 ans, Myles Lewis-Skelly rend à Mikel Arteta à chaque apparition sous le maillot d'Arsenal la confiance placée en lui par le coach des Gunners. Passeur décisif pour Mikel Merino mardi soir lors du succès du club londonien en quart de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (3-0), Lewis-Skelly plaît tout particulièrement à Laure Boulleau.

Tout va très vite cette saison pour Myles Lewis-Skelly. Le latéral gauche de 18 ans est devenu incontournable dans le onze de départ de Mikel Arteta au vu des blessures multiples dans le secteur défensif d'Arsenal. Ses performances à un si jeune âge sont telles avec les Gunners que Thomas Tuchel, en sa qualité de sélectionneur de l'Angleterre, lui a offert ses premières sélections en mars dernier.

Lewis-Skelly décisif face au Real Madrid !

Myles Lewis-Skelly y a d'ailleurs inscrit son premier but avec The Three Lions contre l'Albanie (2-0) servi par Jude Bellingham. Mardi soir, le défenseur d'Arsenal a délivré une passe décisive à Mikel Merino pour le 3-0 pendant le quart de finale aller choc de Ligue des champions entre Arsenal et le Real Madrid à l'Emirates Stadium (3-0). Et ce, sous les yeux de Bellingham qui fut son adversaire du soir.

«C'est un petit coup de coeur, c'est vrai»

Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau n'a pas pu s'empêcher de déclarer son admiration envers la maturité de Myles Lewis-Skelly dont la cote ne fait que grimper cette saison. « Lewis-Skelly ? Je le trouve calme. Il ne joue pas comme un ailier qui court partout. Je trouve qu'il a ce côté d'un milieu de terrain qui a cette sérénité de trouver des passes assez justes. Nan, c'est un petit coup de cœur, c'est vrai ». a confié l'ancienne joueuse du PSG et actuelle consultante de Canal+.