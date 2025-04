Real Madrid : Une star valide sa signature, Kylian Mbappé va adorer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé proche de l'Arabie Saoudite, qui lui aurait proposé un contrat record, Vinicius Jr serait sur le point de trouver un accord avec le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le joueur brésilien âgé de 24 ans pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2030. Une signature qui devrait ravir Kylian Mbappé.

L’argent n’achète pas tout. C’est le principal enseignement du dossier Vinicius Jr. Courtisé par l’Arabie Saoudite, le joueur brésilien du Real Madrid aurait refusé un contrat record (1 milliard d'euros sur 5 ans ) selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda.

Vinicius Jr va prolonger

« On me dit que Vinicius Jr. est très proche de renouveler son contrat avec le Real Madrid. Le joueur a un contrat jusqu'en 2027, avec une prolongation de trois ans, jusqu'en 2030. Il resterait au Real Madrid jusqu'à ses 30 ans. Ils négocient et sont sur le point de parvenir à un accord » a confié le patron du média OK Diario sur le plateau d’El Chiringuito.

Mbappé avait pris position

Une nouvelle qui devrait ravir Kylian Mbappé. Au cours d’un entretien à la Sexta, le Français avait demandé publiquement à Vinicius Jr de rester au Real Madrid. « Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres » avait déclaré Mbappé.