Mbappé : Le divorce qu’il n’a pas vu venir !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a rejoint une attaque de feu. L’international français a notamment été associé à Vinicius Jr. Mais le Brésilien n’est pas au meilleur de sa forme cette saison et s’est ainsi attiré les foudres des supporters. Dans le vestiaire, on a d’ailleurs remarqué une fracture entre la star de 24 ans et le public du Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé s’attendait certainement à une saison plus paisible pour sa première au Real Madrid. Arrivé libre après son départ du PSG, l’international français a intégré une attaque de feu, notamment en s’associant à Vinicius Jr. Mais depuis le début de saison, ce dernier déçoit dans la capitale espagnole. Et cela ne plaît pas vraiment au public du Santiago Bernabéu.

Fracture remarquée entre Vinicius Jr et les supporters

Comme le rapporte Relevo, la défaite contre Valence a marqué une certaine fracture entre Vinicius Jr et les supporters madrilènes. Ce divorce n’aurait d’ailleurs pas échappé au vestiaire du Real Madrid, Kylian Mbappé compris. Vu la popularité du Brésilien la saison passée, cela en a étonné plus d’un.

Le Real Madrid attend plus de lui

Il faut dire que les fans du Real Madrid ont toujours été catégorisés comme l’un des publics les plus exigeants du monde. Si vous ne répondez pas aux attentes placées en vous, les supporters ne manqueront pas de vous le faire savoir. C’est ce qui se passe avec Vinicius Jr en ce moment. Auteur de 25 buts et 11 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, la star de 24 ans doit vite redresser la barre si elle veut renverser la vapeur avant la fin de saison.