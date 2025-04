OM : Le premier transfert de l’été confirmé ?

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs semaines, mais un premier gros dossier se dessine déjà à l’Olympique de Marseille, avec Luis Henrique. Relancé par Roberto De Zerbi cette saison, le Brésilien semble avoir la cote à l’étranger avec plusieurs gros clubs qui aimeraient s’attacher ses services, dont notamment le Bayern Munich et l’Inter.

Le dernier mercato estival a été très agité du côté de Marseille et le prochain promet de l’être tout autant. Alors qu'il manque encore plusieurs semaines avant l’ouverture des débats, l’OM voit déjà un premier gros deal qui pourrait bien faire ses affaires, avec un transfert de Luis Henrique que l’on annonce autour des 30M€.

Luis Henrique affole le mercato

La liste des clubs intéressés est longue et on retrouve notamment le Bayern Munich ou encore Newcastle. Mais en Italie on parle surtout d’un intérêt prononcé de l’Inter, qui aimerait faire de Luis Henrique la doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit. Et plusieurs sources évoquent déjà une rencontre entre l’OM et les Nerazzurri, avec Mehdi Benatia qui serait notamment au centre des discussions.

L’Inter y travaille depuis très longtemps

La piste italienne pourrait bien se confirmer, à en croire les dernières indiscrétions provenant de l’autre côté des Alpes. Gianluca Di Marzio révèle en effet sur Sky Sport Italia que dans ce dossier Luis Henrique, l’Inter aurait une longueur d’avance sur ses concurrents. Les premiers contacts avec l’OM remonteraient à il y a trois semaines, alors que les autres clubs ne seraient encore qu’au stade de la prise d’information.