Transferts : La solution au problème de l'OM offerte par Mourinho ?

Malgré les transferts réalisés l'été dernier, la défense centrale est loin d'être le point fort de l'OM cette saison. En conséquence, il faudrait s'attendre à des renforts dans ce secteur de jeu au mercato estival. Alors que différents dossiers seraient déjà ouverts, voilà que l'OM aurait une nouvelle piste et ce grâce à José Mourinho.

Cette saison, l'OM est très friable en défense. On a pu le voir face à Monaco avec 3 buts encaissés. Tandis que Geronimo Rulli n'est plus aussi décisif, le problème semble surtout être en charnière centrale. Un point faible accentué en ce moment en l'absence de Leonardo Balerdi. On devrait assister à l'arrivée d'un nouveau défenseur central à l'OM cet été. La question est maintenant de savoir qui.

Djiku ciblé par l'OM ?

Ce mercredi, c'est la presse turque qui envoie un nouveau jouer dans le viseur de l'OM. En effet, selon les informations de NTV, Alexandre Djiku plairait au club phocéen, ainsi qu'à Rennes. Pas le plus utilisé par José Mourinho au Fenerbahce, Djiku pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1, lui l'ancien de Strasbourg.

Laporte, Medina... L'OM prépare son mercato

Alexandre Djiku pourrait donc être le prochain défenseur de l'OM. Mais d'autres pistes existeraient d'ores et déjà pour le club phocéen. En effet, au cours des dernières semaines, on a notamment parlé d'un intérêt olympien pour Aymeric Laporte ou encore Facundo Medina.