Mbappé, sa belle relation avec une célébrité !

La rédaction

Kylian Mbappé brille sous ses nouvelles couleurs du Real Madrid et continue d’impressionner les plus grandes légendes du football. Ronaldinho, interrogé par L’Équipe, a évoqué la belle relation qu’il entretient avec la star française, qu’il considère comme un « grand ami ». Le Brésilien croit d’ailleurs fermement aux chances de Mbappé de décrocher un jour le Ballon d’Or.

Kylian Mbappé réalise une grande première saison avec le Real Madrid et impressionne de nombreux observateurs, anciens joueurs compris. Ronaldinho s’est notamment confié à L’Équipe sur le lien particulier qui l’unit à l’international français :

«Il fait bien sûr partie des joueurs que j'aime beaucoup. C'est un grand ami. C'est une personne que j'estime aussi pour tout ce qu'il fait dans la vie.»

Ronaldinho sur Mbappé

L’ancien joueur du FC Barcelone a également abordé les chances de Mbappé dans la course au Ballon d’Or, soulignant l’importance de son arrivée dans le championnat espagnol :

«Je suis très content qu'il soit venu dans le Championnat espagnol. On a un peu la même trajectoire après Paris... sauf le club ! (Il se marre) Mais il est aussi dans un club historique qui doit lui permettre de s'épanouir et de gagner les choses importantes qui lui manquent.»

Une course serrée

Cette année, la course au Ballon d’Or s’annonce particulièrement disputée. Plusieurs grands noms sont déjà cités, dont Ousmane Dembélé, auteur d’une saison remarquable avec le PSG (32 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), ou encore Raphinha, impressionnant avec ses 27 buts et 20 passes décisives.