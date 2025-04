F1 - Red Bull : Transfert surprise, Verstappen a tranché !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après seulement deux Grands Prix, Red Bull a décidé de se séparer de Liam Lawson et de le remplacer par Yuki Tsunoda. Un choix qui, selon Richard Hopkins, n’a pas pu être fait sans l’aval de Max Verstappen. D’après l’ancien directeur des opérations de l’écurie autrichienne, le Néerlandais a le pouvoir de choisir son coéquipier depuis 2018 et le départ de Daniel Ricciardo.

Du fait de son statut, Max Verstappen a des clauses dans son contrat que d’autres pilotes n’ont pas. Le Néerlandais a par exemple une clause de performance qui pourrait lui permettre de quitter Red Bull avant la fin de son contrat, en 2028. Selon Richard Hopkins, il a également un pouvoir de décision concernant le choix de son coéquipier.

« Je ne vois pas Red Bull recruter un numéro deux clairement défini, si on peut le dire dans ces termes. Mais Max veut clairement que toute l’attention soit portée sur lui au sein de l’équipe et n’a pas besoin d’un coéquipier pour le défier. D’un autre côté, avoir deux pilotes de niveau égal comme McLaren est un élément clé de leur ascension rapide. Ils se stimulent mutuellement, ce qui incite l’équipe à se surpasser. Cet environnement compétitif peut accélérer les progrès globaux », a déclaré Richard Hopkins, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Max a une clause dans son contrat lui permettant de choisir son coéquipier, comme l’ont fait d’autres pilotes comme Michael Schumacher et Nigel Mansell par le passé », a ajouté l’ancien directeur des opérations de Red Bull. « Et même si ce n’est peut-être pas écrit pour des questions de légalité en termes de droit du travail, je suis sûr que Max a toujours son avis verbal sur la question. Il l’a depuis le départ de Ricciardo. Mais il ne veut pas quelqu’un d’inférieur, surtout en ce moment. Il préférerait probablement quelqu’un de plus talentueux que ce qu’il a vu récemment. Il a vu en Lawson quelqu’un de plus performant que Tsunoda à moyen terme. Mais Red Bull ne peut plus attendre et développer un pilote alors que les performances sont médiocres actuellement. »