Real Madrid : La rarissime signature ?

Alexis Brunet

Après treize ans au Real Madrid, Luka Modrić (39 ans) va peut-être dire adieu à la Casa Blanca à la fin de la saison. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 et il pourrait ne pas prolonger chez les Madrilènes. Un crève-cœur pour le Croate, qui voudrait rester encore un peu plus chez les Merengue. Cela serait alors quasiment du jamais vu avec Modric compte tenu de son âge.

De 2008 à 2012, Luka Modrić a défendu les couleurs de Tottenham. Par la suite, le Croate avait décidé de rejoindre le Real Madrid et grand bien lui a pris. Le milieu de terrain est devenu une légende du club espagnol dont il porte les couleurs depuis maintenant treize années et avec qui il a notamment remporté six Ligues des champions.

Modrić est en fin de contrat

Toutefois, la belle histoire d’amour entre Luka Modrić et le Real Madrid pourrait prendre fin cet été. En effet, le contrat du Croate expire le 30 juin prochain et il n’a toujours pas prolongé. Le club espagnol rechigne souvent à accorder des prolongations de contrat aux joueurs de plus de 30 ans. Une catégorie dont fait partie le milieu de terrain, puisqu’il est âgé de 39 ans.

Modrić souhaite prolonger à Madrid

Mais d’après les informations de Marca, l’âge ne serait qu’un chiffre pour Luka Modrić . Ce dernier souhaiterait encore une fois prolonger l’aventure au Real Madrid d’une saison. Une signature qui serait complètement folle et rare, car le Croate aura 40 ans en septembre, et les joueurs de cet âge-là qui évoluent toujours au plus haut niveau ne sont pas nombreux. Reste à voir si les dirigeants madrilènes accepteront finalement de faire ce cadeau à leur maestro. Si ce n’est pas le cas, Modrić pourrait toutefois retrouver un nouveau point de chute afin de retarder encore un peu sa retraite. Un retour au sein de son club formateur, le Dinamo Zagreb, pourrait par exemple être une option intéressante.