Danse avec les Stars - Florent Manaudou : La proposition que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont réunis autour d'un canapé avec les autres couples, à savoir Lénie - Jordan Mouillerac et Adil Rami - Ana Riera. Alors que le danseur professionnel a proposé que toute le monde fasse la fête après le dernier prime, le nageur de 34 ans l'a poussé à se muer en hôte.

Ils étaient dix pour six places lors de la demi-finale de Danse avec les Stars. Et finalement, les duos Jungeli - Inès Vandamme et Mayane - Christophe Licata ont pris la porte. Lors du dernier prime, diffusé ce vendredi soir sur TF1, les couples Lénie - Jordan Mouillerac, Adil Rami - Ana Riera et Florent Manaudou - Elsa Bois se disputeront donc le titre.

DALS : Les finalistes vont faire la fête chez Jordan Mouillerac ?

En pleine répétitions toute la semaine, les derniers candidats en lice ont décidé de faire une pause ensemble autour d'un canapé ce mardi. Et comme l'affirmé Jordan Mouillerac, il n'y aura pas de véritable perdant à l'issue de cette finale de Danse avec les Stars. D'ailleurs, ils fêteront tous le titre ensemble chez l'un d'entre eux.

«On va s'inviter et fêter la victoire chez quelqu'un»

« Tu vois, la finale, ça va être un kif pour tout le monde. On va bien le prendre quoi qu'il arrive pour tout le monde », a lancé Jordan Mouillerac dans une vidéo publiée par TF1. « Il n'y a pas le côté malsain de la compétition. On veut tous gagner, mais on n'a pas envie que les autres se plantent quoi », s'est réjoui Florent Manaudou. « On sait qu'on va s'inviter et qu'on va fêter la victoire chez quelqu'un de toute façon », a affirmé le danseur professionnel, partenaire de Lénie lors de cette 14ème saison de Danse avec les Stars. « Certainement chez toi, mais... (rires) », a rétorqué le petit ami d'Elsa Bois. Florent Manaudou et la jeune femme de 24 ans seraient en couple à la fois dans l'émission et dans la vie, s'étant rapprochés grâce à leur association au sein du programme de TF1.