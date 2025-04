Florent Manaudou en couple, Elsa Bois annonce la fin !

Amadou Diawara

Qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois vont danser pour la dernière fois ensemble lors du prime de ce vendredi soir. Ce lundi soir, la danseuse professionnelle s'est livrée sur la fin de son aventure avec le nageur, et ce, dans une vidéo publiée par TF1.

Après avoir remporté deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou va disputer une nouvelle finale ce vendredi soir. En effet, le nageur de 34 ans va concourir lors de l'ultime prime de l'émission Danse avec les Stars sur TF1, et ce, aux côtés de sa danseuse depuis le début du concours : Elsa Bois.

DALS : Florent Manaudou et Elsa Bois sont en finale

En couple dans l'émission et dans la vie, Florent Manaudou et Elsa Bois ont échangé au sujet de l'ultime prime de Danse avec les Stars. Dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi soir, les deux partenaires ont affirmé qu'ils voulaient profiter au maximum de leurs derniers moments ensemble sur les parquets avant de mettre fin à cette aventure.

« On va profiter de chaque dernière chose, de chaque dernier début de choré, de chaque dernier moment d'arrivée au studio », a lancé Florent Manaudou. « Ce qui est beau, c'est qu'on sait que c'est la fin dans une semaine. Quand t'es éliminé plus tôt, tu ne sais pas forcément quand tu vas être éliminé, donc tu sais pas comment apprécier. Là, on sait qu'on a une dernière semaine pour vraiment la vivre à fond, jeter nos dernières forces dans la bataille et apprécier chaque moment qu'on va passer ici, et ça, c'est trop bien. C'est une vraie chance », s'est réjoui Elsa Bois. Reste désormais à savoir si Florent Manaudou remportera la finale face à Adil Rami et Lénie.