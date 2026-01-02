Un buteur à l’OM : De Zerbi annonce un accord !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce vendredi à deux jours de la réception du FC Nantes, Roberto De Zerbi a fait le point sur les joueurs à sa disposition. Seul Nayef Aguerd, qui dispute la Coupe d’Afrique des Nations, manque à l’appel, alors qu’Amine Gouiri a eu l’accord du chirurgien pour réintégrer le groupe.

Pour la réception du FC Nantes dimanche, Roberto De Zerbi aura un groupe quasiment au complet à sa disposition. Mis à part Nayef Aguerd, avec lequel l’entraîneur de l’OM maintient le contact pendant la CAN, aucune absence n’est à déplorer dans le groupe de l’OM.

« Il manque juste Nayef Aguerd » « Il manque juste Nayef Aguerd qui, je l’espère, va bien. On parle beaucoup au téléphone. Il est en train de faire une bonne CAN, on le soutient. C’est une bonne nouvelle », a déclaré Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse, avant d’indiquer qu’Amine Gouiri avait eu le feu vert de son chirurgien pour réintégrer le groupe.